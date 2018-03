Elezioni amministrative 2018, fissate le date per i Comuni al voto in Umbria

Si vota. C'è la data definitiva per le elezioni amministrative 2018. Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha fissato, con proprio decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario per domenica 10 giugno 2018. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 24 giugno.

In Umbria sono otto i Comuni chiamati alle urne. Quattro a scadenza naturale, quattro per il crollo delle giunte. Seguendo lo stesso ordine si tratta di Corciano, Passignano, Trevi e Monte Santa Maria Tiberina. Quelle commissariate, invece, sono Cannara, Umbertide, Terni e anche Spoleto, a causa della morte improvvisa del sindaco Fabrizio Cardarelli.