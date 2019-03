Elezioni a Perugia, Di Maio spacca il Movimento 5 Stelle: bocciata la Rosetti, candidata Francesca Tizi

Luigi di Maio ha cambiato le carte in tavole sulle candidature a Perugia in vista del 26 maggio. Sembrava tutto fatto per Cristina Rosetti - già capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo dei Priori e la titolare il 20% alle ultime comunali - quando invece da Roma hanno deciso di accreditare un altro gruppo e un candidato più vicino al leader.

E così contro Romizi e contro Giubilei ci sarà la ricercatrice dell'Università Francesca Tizi, già candidata senza fortuna al senato nel 2018. Una decisione che ha spaccato il movimento, tra l'altro uno dei pochi che in italia non aveva avuto scissioni o espulsi. La stesa candidata ha ufficializzato la candidatura sulla sua pagina di Fb: "Con profondo spirito di servizio comunico l'ufficialità della mia candidatura a Sindaca di Perugia per il MoVimento 5 Stelle. In continuità con il mio precedente impegno politico alle elezioni del 4 marzo per il Senato della Repubblica, il MoVimento 5 Stelle e Luigi Di Maio, che sentitamente ringrazio, hanno rinnovato la loro fiducia nei miei confronti".

"Con assoluta dedizione - ha concluso - impiegheremo i prossimi anni alla rinascita - ormai da troppo tempo attesa - della nostra amata Città partendo dall'ascolto delle persone, delle famiglie e delle imprese per costruire una Perugia Nuova. Una Perugia che risponda ai bisogni ed ai diritti dei suoi cittadini.

Nei prossimi giorni comunicheremo la nostra squadra composta da persone irreprensibili, di specchiata professionalità, stimata carriera e notevole impegno civile in associazioni, comitati e nel MoVimento 5 Stelle".

Squadra da rifare anche in fatto di lista? Sembrerebbe di sì. Non si ha certezza neanche dell'eventuale riconferma degli altri due candidati uscenti. Sui social è iniziato un battibecco pesante tra grillini e gira la voce che la candidata Tizi nel 2014 sarebbe stata più vicina a Romizi che al Movimento 5 Stelle.