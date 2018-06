Elezioni a Corciano, Carmeli (Fi): "Un nuovo piano di sviluppo e un gruppo per intercettare fondi europei"

"Forza Italia ha per il Comune di Corciano un programma chiaro: favorire lo sviluppo economico del territorio per ridare occupazione ai giovani": la relatrice del piano sviluppo per Fi è la capolista Sara Carmeli che ha ribadito ai corcianesi che, in caso di vittoria, "ci faremo promotori dell’insediamento di aziende manifatturiere mediante forme di agevolazioni fiscali, finanziamenti pubblici (comunitari, statali e regionali) e finanziamenti di soggetti privati. La necessità di reperire finanziamenti europei per sviluppare l’economia locale, comprese le infrastrutture essenziali per le attività economiche, sociali e turistiche del nostro Comune, scaturisce da una analisi dei dati di bilancio relativi al 2016. Le entrate derivano quasi esclusivamente dai Cittadini, come entrate tributarie per euro 17.715.745,51, dalle PA centrali per euro 660.015,72, da PA locali 296.680,84 e solo euro 31.550,76 da società private. Zero entrate da finanziamenti comunitari".

Da qui la proposta della Carmeli di un gruppo di lavoro all’interno del Comune sarà prevista una figura che seguirà i bandi comunitari, regionali e statali per ottenere finanziamenti. Il rilancio economico passerà anche attraverso interlocutori internazionali disponibili ad investire risorse per riqualificare l’area industriale di taverne colpita da una devastante crisi che ha visto la chiusura di numerose attività lavorative. Ci sono fondi internazionali disposti ad investire nel nostro territorio".