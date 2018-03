Elezioni 2018, gli eletti in Umbria: il centrodestra fa il pieno, Lega e M5s abbattono il Pd

L’onda verde si è abbattuta sull’Umbria e ha spinto il centrodestra a uno storico cappotto. Prende tutto, senatori e deputati dei collegi uninominali. Cinque a zero e palla al centro. E adesso? Il Pd barcolla, molla e cede pezzi importanti dell’argenteria romana.



Ergo, al momento solo due eletti in casa Partito Democratico, bastonato alle urne dagli elettori dell’Umbria e preso tra i due fuochi (roventi) di centrodestra carico a pallettoni verde padani e un Movimento 5Stelle che con metronomica precisione oscilla sulla quota del 25%-27% o forse più.



Non tutte le sezioni sono state scrutinate, ma qualche conto si può fare. Dentro per il Pd due renziane d’acciaio: Anna Ascani (capolista alla Camera) e Nadia Ginetti al Senato, piazzata seconda dietro al Matteo del Nazzareno che opterà per un altro seggio.

Poi c’è il Movimento 5Stelle, a propulsione proporzionale (chissà se il ministro dell'interno in pectore Giannetakis verrà chiamata come esterna, visto che il suo collegio uninominale l'ha perso): dentro il senatore uscente Stefano Lucidi e forse anche la blogger e pasionaria della prima ora Emma Pavanelli. Poi ci dovrebbero essere anche gli uscenti Tiziana Ciprini e Filippo Gallinella. Si vedrà.

Il centrodestra, invece, esce da questa tornata elettorale che i bardi “azzurri” e “verdi” canteranno e tramanderanno per molto, molto tempo con la pancia più che piena. Cinque eletti per direttissima uninomininale (Franco Zaffini, Donatella Tesei, Riccardo Marchetti, Raffaele Nevi, Emanuele Prisco), più Luca Briziarelli al Senato (capolista della Lega) e Virginio Caparvi (capolista alla Camera della Lega). Il conto fa 16: sette senatori, nove deputati. Il tutto senza contare le sorprese del proporzionale. Ripartizioni e seggi, delicati come cristalli.