Elezioni, Liberi e Uguali porta il big: il leader Pietro Grasso a Perugia

Fuochi d’artificio per il finale della campagna elettorale per le elezioni politiche di marzo. Liberi e Uguali cala l’asso del big per la corsa in Umbria. Incontro con Pietro Grasso alla Sala dei Notari di Perugia. L’appuntamento è per domenica 25 febbraio alle 11, nel cuore della città. Questa è la risposta al Pd, che ha giocato la carta Matteo Renzi al Capitini (con pienone di pubblico) e al Movimento 5Stelle, che sempre al Capitini ha fatto atterrare il candidato premier Luigi Di Maio (e sempre riempiendo l’auditorium fino all’inverosimile).

Intanto, da LeU attaccano sulla Perugina con , Andrea Maestri, candidato di Liberi e Uguali in Umbria al Senato. Nel mirino c’è sempre Renzi: “Il Jobs Act è stato scritto dal Fonzie di Rignano, facendo quello che sognava di fare Berlusconi e che non era riuscito a farlo. Questo è l'ultimo anello di un passaggio di precarizzazione del lavoro, iniziata da lontano. Ed è la base delle nuove larghe intese, che tanto larghe non saranno. Tra l'altro con la scadenza degli incentivi per le assunzioni rischiamo di vedere un calo drammatico di occupazione proprio in questo anno. Per questo abbiamo assunto un impegno preciso su questo tema, mentre Renzi nella campagna elettorale evita di farsi vedere nei luoghi in cui la crisi è più profonda. Penso, visto che ci confrontiamo in Umbria, a Terni, ma anche al caso Perugina, ben lontano da un lieto fine”. E ancora: “Ricordo - aggiunge Maestri - il caso di Poste italiane che usa in maniera massiccia i contratti a termine. Tanti lavoratori precari stanno portando avanti una lunga battaglia e ho presentato più interrogazioni per chiedere conto al governo di questo situazione. Si tratta di lavoratori precari sono sempre più deboli e soli. E senza diritti sono ricattabili”.