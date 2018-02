Elezioni 2018, Bocci (Pd) corre per la Camera: "Sfidiamo populisti e demagoghi dalla promessa facile"

“E’ iniziata una nuova avventura per confermare all’Umbria una squadra di parlamentari democratici in grado di rappresentare al meglio il nostro territorio. Un mese che ci riporterà nelle città, tra la gente, raccontando le tante conquiste del Governo negli ultimi cinque anni”. Parole del sottosegretario agli Interni Gianpiero Bocci, candidato del Partito democratico per collegio “Umbria 2” della Camera dei Deputati alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

“E’ stata una legislatura difficile -spiega il sottosegretario Bocci - segnata dall’incertezza politica ma che, al contrario, ha raggiunto traguardi importanti come l’essere riusciti ad agganciare la ripresa economica. Ora - prosegue Bocci - è necessario proseguire il lavoro con la consueta serietà e concretezza, sfidando i populismi e i demagoghi degli annunci facili”.

“Le priorità del prossimo Governo – conclude Bocci – dovranno essere il lavoro, la lotta alle disuguaglianze sociali e il consolidamento del grande impegno di questi anni sulla sicurezza, per rendere le nostre città sempre più vivibili”.