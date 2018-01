Elezioni 2018, tutti i candidati del Movimento 5Stelle in Umbria: le liste per Camera e Senato

Le parlamentarie del Movimento 5Stelle partoriscono i nomi dei candidati M5S in Umbria, per Camera e Senato, annunciati da Luigi Di Maio a Pescara al Villaggio Rousseau. Dai 120 iniziali alle liste per il proporzionale e per l'“obiettivo 40%”, dicono i pentastellati. Riconfermati gli uscenti (Ciprini, Gallinella, Lucidi), premiate le pasionarie della prima ora e dentro qualche novità.

Tutti i candidati del Movimento 5Stelle

Camera: Tiziana Ciprini, Filippo Gallinella, Aniello Mascia, Samuele Bonanni (candidati supplenti Silvia Calzuola, Angelo Conti, Elisa Belloni, Oreste Crisostomi)

Senato: Stefano Lucidi, Emma Pavanelli, Christian Brutti, Simonetta Checcobelli (candidati supplenti Claudio Fiorelli, Sabrina Liberatoscioli, Luigi Cesarini, Paola Pucci)