Elezioni 2018, Noi con l'Italia-Udc in corsa per Camera e Senato: tutti i nomi

Lo scudo crociato alle elezioni politiche di marzo 2018. Noi con l’Italia-Udc, sponda centrodestra, c’è anche in Umbria e corre per Camera e Senato. Ecco i nomi depositati nelle liste alla Corte d'Appello di Perugia.



Capolista per i deputati al proporzionale l’inossidabile Sandra Monacelli, già Senatore fino al 2008. Secondo posto per Gianni Smacchi, terzo per Paola Conti e quarto per Gianpaolo Laurenti.



Al Senato, invece, spunta il vicedirettore di Avvenire Domenico Delle Foglie. Secondo posto per Paola Gramaccia, terzo per Giovanni Ceccotti e quarta posizione per Annamaria Carelli. E visto che sono in coalizione di centrodestra con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, all’uninominale niente candidati specifici.