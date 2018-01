Elezioni 2018, I 5 stelle dell'Umbria al voto per le parlamentarie: nel perugino spiccano due pasionarie della prima ora

Il popolo dei grillini dell'Umbria - circa 10mila iscritti aventi diritto - potranno scegliere i propri candidati attraverso le parlamentarie che andranno in scena direttamente sulla loro piattaforma internet. Il 16 e il 17 gennaio ma, in caso di tilt del sito per troppo afflusso, potrebbe essere prorogata l'urna virtuale. Quanti candidati per camera, senato (proporzionale e collegi uninominali)? Non è dato saperlo ma c'è chi parla di una scelta di oltre 200 interessati a trasferirsi a Roma per "governare" il Paese. I candidati sono visibili agli elettori sulla piattaforma: stavolta nessun video presentazione. Le parlamentarie dunque sono imminenti e i risultati saranno diramati dal blog stesso di Beppe Grillo.

Ma qualche indiscrezioni, soprattutto nel perugino, stanno emergendo in fatto di candidati. Lungo l'asse Perugia-Corciano brillano le candidature di due e vere combattenti del Movimento 5 Stelle: sono donne, della prima ora, già al servizio dei vari gruppi consiliari dei 5 Stelle per organizzare convegni, battaglie ambientale e firmare interpellanze e interrogazioni. Il nome più conosciuto è quello della "rossa" (di capelli) Emma Pavanelli perugina doc. Grande nemica della giunta del sindaco Romizi e rappresenta l'anima ambientalista e di sinistra (come filosofia di riferimento) del movimento. E' una social molto attenta e presente tanto da essere uno di quelle più ascoltate. Ha annunciato la sua candidatura alle parlamentarie su Fb: "Dal 2009 sono iscritta al meetup di Perugia. In questi 9 anni, ho percorso km a piedi facendo volantinaggio sul territorio, ho partecipato a centinaia di banchetti, ho organizzato decine di assemblee insieme agli attivisti, ho aiutato I portavoce eletti segnalando problematiche, scrivendo mozioni ed interrogazioni. Ho deciso di partecipare alla selezione per il Senato, perché dopo anni di attivismo sul territorio é giunto il momento di mettersi a disposizione della comunità con onestà e impegno".

L'altro volto forte del Movimento 5 Stelle è quello del già portavoce di Corciano Simonetta Checcobelli molto attiva sul fronte della formazione politica e amministrativa dei 5 Stelle e allo stesso tempo vero e proprio controllore sul web di fake news messe ad arte per nuocere il movimento.

Ha scritto su Fb: la candidata: "Alcuni di voi mi hanno seguito in questi cinque anni e sanno con quanto impegno e trasparenza ho portato avanti il mio lavoro da portavoce in Consiglio Comunale. Una esperienza vissuta, insieme al MU di Corciano, che mi ha reso più forte e determinata nella convinzione che la strada del M5S sia quella giusta per ridare speranza a questo Paese, che ha aumentato la mia determinazione nel combattere questo sistema che da decenni usa il bene pubblico come privato e che ha accresciuto le mie competenze. Mi sento pronta per potere affrontare questa nuova sfida, con la stessa onestà, determinazione e capacità con cui ho svolto il mandato in Consiglio Comunale, consapevole del duro lavoro e della battaglia che ci aspetta, pronta a portare in Parlamento le istanze dei cittadini, pronta a lavorare instancabilmente perché il programma nazionale del M5S diventi realtà, facendo rete con gli altri eletti in Parlamento, con tutti i Consiglieri comunali e regionali, per riportare l'Umbria al centro delle politiche nazionali. UN SALUTO!!! A RIVEDERE LE STELLE!!!".

Saranno ricandidati anche i due deputati e il senatore umbro del Movimento 5 Stelle: Filippo Gallinella, Tiziana Ciprini e Stefano Lucidi.