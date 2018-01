Elezioni 2018, Movimento 5Stelle dell'Umbria al voto per le Parlamentarie: i nomi per la Camera e il Senato

Due giorni di votazioni online sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5Stelle per scegliere i candidati pentastellati dell’Umbria per le elezioni politiche di marzo 2018. Oggi (16 gennaio) e domani, dalle ore 10 alle ore 21, si terranno le consultazioni online. “Ogni iscritto - ha spiegato il consigliere regionale M5S Liberati - potrà esprimere tre preferenze per i candidati nel proprio collegio plurinominale alla Camera e tre preferenze per quelli nel proprio collegio plurinominale al Senato. Possono partecipare alle votazioni tutti gli iscritti alla nuova Associazione MoVimento 5 Stelle con documento certificato”.

Ventiquattro i nomi per la Camera (tra cui i parlamentari uscenti Gallinella e Ciprini) e 96 quelli per il Senato (tra cui l’uscente Lucidi). Per quanto riguarda la zona di Perugia ci sono i nomi di Simonetta Checcobelli ed Emma Pavanelli, pasionarie della prima ora.

Ecco i volti e i nomi degli aspiranti onorevoli del 5Stelle.