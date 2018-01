Elezioni 2018, le liste del Pd: Renzi candidato al Senato, Leonelli alla Camera. Tutti i nomi

Matteo Renzi e Cesare Damiano candidati in Umbria. E pure Giacomo Leonelli. Lista approvata a forza dalla maggioranza (Orlando ed Emiliano non hanno partecipato al voto) e una direzione nazionale del Pd che finisce alle 4 del mattino. Ma alla fine ci sono le candidature del Pd in Umbria per le elezioni politiche di marzo.

E come sempre è una girandola di novità. I nomi dati per cotti che tornano alla ribalta e i “certi” spediti nel dimenticatoio. Con ordine: Matteo Renzi capolista del listino proporzionale del Senato (è candidato anche all'uninominale di Firenze e nel listino in Campania). Sempre nel listino del Senato secondo posto per Nadia Ginetti (data per esclusa dai più, ora in posizione ottima), terzo per Leonardo Grimani e quarto per Simona Meloni, vicesindaco di Piegato e nome indicato dai democratici del Trasimeno. Ai collegi uninominali del Senato, invece, spazio all'uscente Giampiero Giulietti per l'Umbria 1 e a Simonetta Mignozzetti per l'Umbria 2.

E poi c'è la Camera. Anna Ascani capolista al proporzionale, secondo posto per Walter Verini, terza a sorpresa Emanuela Mori, consigliere comunale Pd a Perugia. Quarto posto per Maurizio Terzino.



Ai collegi uninominali il Pd schiera il segretario regionale Giacomo Leonelli su Perugia, Gianpiero Bocci per Umbria 2 e Cesare Damiano su Terni.

Depennati i nomi di peso della minoranza orlandiana del Pd: Gianluca Rossi e Valeria Cardinali. Eliminata anche Marina Sereni. Trazione quattro per quattro renziana, in buona sostanza.