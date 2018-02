Elezioni 2018, quattro liste stoppate dalla Corte d'Appello: 48 ore per il ricorso

Big al sicuro e pronti a correre, quattro liste che possono puntare al ricorso con 48 ore di tempo. L’esame della Corte d’Appello di Perugia stoppa quattro liste con la verifica della documentazione. Una sia alla Camera che al Senato, una solo alla Camera con un solo candidato e una solo per Palazzo Madama. Si tratta comunque di compagini politiche minori. Secondo le indiscrezioni (dalla Corte d’Appello nessuna comunicazione ufficiale) si tratterebbe della documentazione della Lista del Popolo, della Democrazia Cristiana e della Destre unite-Forconi.

In tutto sono state presentate 39 liste: 20 per la Camera, 19 per il Senato. Nelle prossime ore, ricorsi compresi, il quadro sarà più chiaro.