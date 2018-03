Elezioni 2018, il Movimento 5 Stelle umbro ha vinto senza se e senza ma: è il primo partito dell'Umbria

Nel pazzo mondo della politica si critica persino chi è arrivato primo, come partito, non come coalizione. In Umbria - alcuni media e la stessa Presidente Marini - parlano di un mezzo flop del Movimento 5 Stelle perchè non ha raggiunto le quote incredibili del sud - oltre il 40 per cento - che non gli hanno consentito di vincere un collegio uninominale. Addirittura c'è chi chiede una sorta di sfiducia agli organizzatori della campagna elettorale 2018. Un processo interno. Ma forse qualcuno si è dimenticato che l'Umbria sta nel centro italia ed ha dinamiche sociali e culturali diverse dal centro-sud e dalle Isole.

E che in Umbria il Pd, seppur in crisi, viene ancora sostenuto da pezzi importanti dell'economia locale e molte famiglie ancora votano per tradizione. Il numero degli anziani è molto alto - più legati al Pd e Forza italia - e fino ad oggi anche i media regionali hanno preferito altri partiti, seppur minori, che il Movimento 5 Stelle. Tutti i sondaggi sui collegi davano per terzi il movimento 5 stelle che invece è risalito fino al secondo posto mettedo dietro pezzi da novanta come Bocci e Simonetta Magnozzetti e Cesare Damiano. Il Movimento 5 Stelle è vincitore perchè ha mantenuto gli stessi voti del 2013 (140mila pari al 27,5), ha mantenuto gli stessi eletti (2 deputati e 1 senatore) e solo per questa infernale legge elettorale non è scattato il secondo senatore. Il voto dell'Umbria è sopra quello della Toscana, dell'Emilia Romagna, Piemonte e altre regioni del nord. Tutto il resto sono chiacchiere di chi da troppo tempo è costretto a "rosicare".