Elezioni 2018, il Movimento 5Stelle schiera i candidati all'uninominale: "Il meglio della società civile"

Due presentazioni in due giorni. Il Movimento 5Stelle scorpora i candidati, convoca due conferenze stampa e così finisce per due giorni consecutivi sui giornali e sulle televisioni dell’Umbria. Prima i nomi per il proporzionale, usciti dalle Parlamentarie (ma senza sapere il numero dei voti presi per entrare nei listini), poi quelli per l’uninominale.



Stavolta tocca al “meglio della società civile che ha scelto di mettere a disposizione le proprie competenze e capacità, persone mai entrate nei Palazzi e che si sono distinte nei rispettivi campi”, come dice il consigliere regionale Andrea Liberati. Quindi, dietro al tavolo-bis a Palazzo Cesaroni stavolta ci sono i candidati ai collegi uninominali. Per la Camera, nel collegio di Perugia-Trasimeno, la criminologa e docente universitaria Paola Giannetakis che usa le parole “bellezza e benessere collettivo”, per quello di Foligno-Altotevere il cardiochirurgo dell’ospedale di Perugia Gino Di Manici Proietti che promette di occuparsi di sanità “che dovrà diventare pubblica e accessibile, visto che è stata sottratta a 9 milioni di persone”, a Terni l’accademico ed ex vicepresidente di Italia Nostra, Lucio Riccetti che punta i riflettori sulla “bellezza e sulla rigenerazione urbana sostenibile”.

Per quanto riguarda il Senato la ricercatrice universitaria Francesca Tizi correrà a Perugia “perché abbiamo il dovere di intervenire, alla politica manca l’ascolto della società. Serve una giustizia più veloce per non far scappare gli investitori” e il sindacalista e carabiniere forestale Marco Moroni a Terni. Lui si occuperà “di smantellare la riforma Madia e della prevenzione dell’ambiente, non solo la repressione. L’Umbria è nel degrado ambientale, bisogna ritornare alla bellezza”.