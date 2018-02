Elezioni 2018: "Neanche Hitler ha risolto il problema dei Rom", l'ex assessore candidato alla Camera con il centrosinistra

Massimo Gnagnarini, posizione numero 3 nella lista alla Camera di Civica Popolare per l’Umbria. Appartenenza: centrosinistra. E alleanza con il Pd. Un nome che all’Italia ricorda qualcosa. Sì, l’evocazione di Hitler contro i rom. Gnagnarini, che sul suo profilo si presenta con la frase "Se stai sui maroni a certe persone significa che stai facendo qualcosa di buono", finì nella bufera per la risposta -postata su Facebook - a un ristoratore che chiedeva controlli e che segnalava in zona stazione la presenza di alcune donne provenienti da un campo nomadi: “C’aveva provato anche zio Adolf a prendere qualche rimedio, politicamente scorrettissimo, ma non gli è riuscito neanche a lui”. E poi si era giustificato così: “La battuta mi è venuta dopo sette ore passate in consiglio comunale. Ora seriamente dico che il fenomeno è pesante e non abbiamo molti strumenti per reprimerlo”. Infine, la remissione delle deleghe da assessore a Orvieto dopo le critiche piovute da un po’ tutte le parti (Pd compreso).

Ora l’ex assessore al bilancio è candidato con Civica Popolare, una formazione “moderata e riformista” che secondo il capolista alla Camera Monni è in campo “per contrastare i populismi di destra e il Movimento 5Stelle”. Scrivere una cosa sui social, ora come ora, equivale a scolpirla nel cemento armato.