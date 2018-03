Elezioni 2018, affluenza alla Camera e al Senato in provincia di Perugia: tutti i dati Comune per Comune

I DATI DELL'AFFLUENZA IN UMBRIA - 92 Comuni su 92, affluenza 77.95 per cento, alla Camera meno rispetto al 2013 che aveva fatto registrare una percentuale del 79.53. Al Senato 77.32 per cento. In provincia di Perugia l'affluenza è stata del 78.33 per cento alla Camera e del 77.57 per cento al Senato. In provincia di Terni 76.33 per cento al Senato e alla Camera 76.89 per cento



CLICCA PER VEDERE Elezioni 2018, affluenza alla Camera in provincia di Perugia: tutti i dati Comune per Comune

CLICCA PER VEDERE Elezioni 2018. affluenza al Senato in provincia di Perugia: tutti i dati Comune per Comune