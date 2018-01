Nomine & Poltrone - In consiglio regionale... la regola è non cambiare: riconfermati tutti i presidenti di commissione

Due commissioni al Partito Democratico e una all'unico rappresentante in consiglio regionale di Liberi e Uguali (la sinistra di Grasso e Boldrini). Come per l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, non è cambiato nulla per le commissioni dove i consiglieri regionali approfondiscono gli atti ed effettuano audizioni. Confermatissimi i presidenti Andrea Smacchi, Eros Brega e Attilio Solinas.

PRIMA COMMISSIONE “Bilancio, programmazione generale, programmazione e organizzazione delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane, enti dipendenti dalla regione e società partecipate dalla regione, rapporti con gli enti locali, innovazione e sistemi informativi, politiche comunitarie, relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo, emigrazione”. Componenti: Carla Casciari, Gianfranco Chiacchieroni, Marco Vinicio Guasticchi, Giacomo Leonello Leonelli, Andrea Smacchi (Pd). Maria Grazia Carbonari (M5S), Valerio Mancini (Lega), Raffaele Nevi (FI).

Presidente: Andrea Smacchi (5 voti), vice presidente: Maria Grazia Carbonari (1 voto); schede bianche: 2

SECONDA COMMISSIONE “Politiche agricole e agro-alimentari, programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna, artigianato e cooperazione, energia, commercio, turismo, governo del territorio, protezione civile, urbanistica, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, aree protette, infrastrutture e trasporti, difesa del suolo, ciclo idrico integrato, cave, miniere e acque minerali, opere pubbliche e infrastrutture tecnologiche, mobilità”. Componenti: Eros Brega, Gianfranco Chiacchieroni, Giacomo Leonello Leonelli, Andrea Smacchi (Pd), Silvano Rometti (SeR). Emanuele Fiorini (Lega), Andrea Liberati (M5S), Claudio Ricci.

Presidente: Eros Brega (5 voti), vice presidente: Emanuele Fiorini (1 voto); schede bianche: 1. Il consigliere Ricci non ha preso parte alla votazione.

TERZA COMMISSIONE “Tutela della salute, sicurezza dei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, politiche abitative, edilizia pubblica, beni e attività culturali, volontariato e cooperazione sociale, sport e impiantistica sportiva, istruzione e sistema formativo, formazione professionale, diritto allo studio, politiche attive del lavoro, pari opportunità, caccia e pesca, immigrazione”. Componenti: Carla Casciari, Marco Vinicio Guasticchi (Pd), Silvano Rometti (SeR), Attilio Solinas (Misto Mdp). Maria Grazia Carbonari (M5S), Sergio De Vincenzi (Misto - Umbria Next), Marco Squarta (FdI).

Presidente: Attilio Solinas (4 voti), vice presidente: Sergio De Vincenzi (2 voti); schede bianche: 1.