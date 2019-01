E45 chiusa, viadotto sequestrato: "Umbria a rischio isolamento". La Marini: "I soldi ci sono, intervenire subito"

Il sequestro del viadotto Puleto della E45 ha conseguenze anche in Umbria. “Gli imprenditori umbri, e non solo quelli della Valtiberina naturalmente più coinvolti, sono molto preoccupati per la situazione di incertezza che si è creata a seguito della chiusura della quattro corsie. Ora è strategico il fattore tempo: bisogna risolvere questa situazione nel minor tempo possibile”. E' questo l'allarme di Confcommercio, che chiede di intervenire presto per riaprire la strada al traffico.

Da Palazzo Cesaroni, i capigruppo di maggioranza in consiglio regionale annunciano una mozione "per scongiurare l'isolamento". Così: "La Giunta regionale - sottolinenano Gianfranco Chiacchieroni (Pd), Silvano Rometti (Socialisti) e Attilio Solinas (misto Mdp) - attivi tutte le possibili iniziative volte a gestire il superamento della grave situazione emergenziale creatasi sull’arteria della E45 per scongiurare l’isolamento della nostra regione che penalizzerebbe pesantemente le imprese umbre già costrette a far fronte alle problematiche di una ripresa sempre più difficile da perseguire”.

La presidente regionale, Catiuscia Marini, intervenendo a Rai Radio 1, ha spiegato che "siamo in presenza di un'opera pubblica che ha nel bilancio pluriennale dello Stato le risorse per aprire i cantieri. Quindi si aprano e si facciano gli interventi".