Due minori morti dopo mix di droghe, la Porzi alla Giunta: "Serve un piano regionale contro la cultura dello sballo"

“Mettere in pratica azioni volte a contrastare le varie forme di dipendenza, soprattutto quelle legate all’età adolescenziale”. Così la consigliera del Partito democratico, Donatella Porzi che, in proposito, annuncia la presentazione di una mozione per impegnare la Giunta regionale ad intervenire “con forza su un tema che merita grande attenzione e tutti i nostri sforzi”.

Porzi, con chiaro riferimento alla morte dei due ragazzi di Terni, rimarca la necessità di “intervenire urgentemente per far fronte ad un'emergenza sulla quale ogni istituzione, a partire dalla Regione, è chiamata ad intervenire con tutti gli strumenti necessari”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il contrasto alle dipendenze – ha concluso la Porzi – rappresenta una priorità assoluta per la quale la Giunta regionale è chiamata a mettere in pratica un’ampia azione di sensibilizzazione, attraverso un’attività di informazione e formazione sul territorio con il coinvolgimento diretto, oltre che delle Amministrazioni locali, della scuola, delle federazioni ed associazioni sportive e culturali affinché possa prevalere la consapevolezza tra comportamento e salute, fisica e mentale”.