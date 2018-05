E dopo tante polemiche, toh, la mensa scolastica di Perugia ai vertici nazionali, primato in Umbria

Come si mangia nelle mense delle scuole perugine? Bene, anzi benissimo. E i prodotti utilizzati sono di qualità o di scarso valore? Sono perfetti per una dietra calata sulla età degli studenti-clienti. Archiviate le vecchie polemiche, il Comune di Perugia incassa un altro successo importante in fatto di buona amministrazione: è al primo posto per le mense in Umbia e quarto a livello nazionale. Il giudizio è stato dato nella classifica della terza edizione del “rating dei menu scolastici”, un monitoraggio dei menù che consente di delineare l'evoluzione della mensa scolastica dal punto di vista dell'equilibrio della dieta, della qualità dei cibi e non solo.

Quest’anno il Rating dei menu scolastici italiani è frutto di un lavoro condiviso con i membri del Comitato Scientifico che si è costituito a supporto di questa indagine che ha registrato, per la prima volta, un’evoluzione dei menu scolastici mettendo a confronto i punteggi delle precedenti classifiche. Soddisfatto l'assessore Diego Dramane che sta raccogliendo i frutto del suo intenso lavoro sulle scuole: "Ritengo che il riconoscimento che Perugia è riuscito ad ottenere anche quest’anno a livello nazionale sia la conferma del fatto che quando si lavora in rete per un obiettivo comune, ossia per il benessere dei nostri figli, è possibile raggiungere dei livelli di qualità straordinari. Quanto ottenuto, però, non ci basta: vogliamo continuare a lavorare per ottenere risultati sempre migliori”.