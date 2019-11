Dopo la vittoria alle Regionali, la Lega potenzia organizzazione: nominato Nunzi

Dopo la vittoria alle ultime elezioni regionali è arrivato il momento per la Lega Umbria di riorganizzarsi sui territori alla luce dei prossimi importanti appuntamenti e in vista dei futuri impegni elettorali: Nico Nunzi è stato nominato nuovo Responsabile organizzativo regionale al posto di Marco Castellari, divenuto consigliere comunale a Città di Castello. “Faccio un plauso a Castellari per il grande lavoro svolto in questo anno che ci ha visto protagonisti efficaci nell’organizzazione delle

campagne elettorali che abbiamo vinto – afferma il Segretario regionale, Virginio Caparvi – Ora lo aspetta un impegno altrettanto importante nel costruire a Città di Castello un percorso che consentirà alla Lega di imporsi alle prossime Amministrative del 2021. Nico Nunzi nuovo Responsabile organizzativo regionale, ex vicesindaco di Otricoli, è stato protagonista nella pianificazione della recente campagna elettorale per le regionali".