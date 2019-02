Dopo il successo del Frecciarossa Perugia-Milano, scatta l'ipotesi dell'Altavelocità per essere collegati al Sud

"Dopo il successo del Frecciarossa Perugia-Milano è necessario potenziare i collegamenti da Terni verso il Sud Italia mediante l'arretramento di un convoglio veloce da Roma": è la nuova proposta del consigliere regionale Marco Squarta (FdI) auspicando “un miglioramento collegamento dell'Umbria in direzione Lazio, Campania e Sicilia”.

“È una questione troppo importante – aggiunge il capogruppo di Fratelli d'Italia - per i collegamenti ferroviari dell'Umbria, che grazie al treno Frecciarossa ha già ottenuto un importantissimo risultato contro l'isolamento ferroviario con la tratta Perugia-Milano. Adesso è il momento di modificare i collegamenti veloci da Terni: attraverso l'arretramento di un treno veloce dalla Capitale a migliaia di umbri sarebbe consentito di raggiungere le regioni del Sud Italia in tempi assai più rapidi rispetto agli attuali". Ottenuto questo risultato sarà indispensabile individuare soluzioni per migliorare i collegamenti tra il capoluogo di regione e Terni”.