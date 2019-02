Dissesto idrogeologico, anche i Comuni dell'Umbria contro il Governo: "Fondi ridicoli e insufficienti"

E lo scontro d'accende. Anche l'Anci Umbria si scaglia contro il Governo Lega-5Stelle sui fondi per il dissesto idrogeologico. Il presidente Francesco De Rebotti, così come aveva fatto la Regione Umbria con la presidente Marini, "critica “fortemente” il criterio per il riparto delle risorse".



E lo fa così: “Anci Umbria, che contribuisce attivamente alla sicurezza del nostro territorio e dei suoi cittadini con Anci Pro Civ, è pronta a sostenere le proprie ragioni. L’Umbria, al pari di altre regioni che hanno beneficiato, inspiegabilmente, di maggiori risorse, ha diritto a parità di trattamento. Lo chiediamo come Associazione dei comuni dell’Umbria e ci mobiliteremo contro questa palese ingiustizia, a tutela di tutte le Amministrazioni umbre che, senza nessuna eccezione, sono interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico e da tempo aspettano le giuste e legittime risorse nell’interesse dell’incolumità e sicurezza dei propri cittadini”.



Qual è il problema? I fondi e il riparto dei miliardi messi sul tavolo dal Governo Lega-5Stelle: “All’Umbria – continua il presidente De Rebotti - è assegnata una somma ridicola, la nostra regione è palesemente penalizzata. E’ inaccettabile che su 11 miliardi di euro stanziati nel triennio 2019-2021, di cui 3 nel prossimo anno, all’Umbria siano assegnati 939 mila euro per il 2019, circa 1 milione di euro per il 2020 e altrettanti per l’anno successivo. Circa 3 milioni di euro complessivi a un territorio più volte colpito da gravi problematiche di dissesto idrogeologico e con una esposizione del 100 per cento. Ben altro trattamento ad altre regioni del nostro paese. Si tratta di risorse insignificanti e insufficienti a gestire persino piccole emergenze. Sfuggono proprio la logica e le modalità di ripartizione delle risorse”.