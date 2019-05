DIRETTA VOTO Comunali ed Europee: seggi aperti dalle 7 alle 23, ben 67 comuni dove rinnovare sindaci e consiglio

ORE 7.30 - Insediati regolarmente in tutta l'Umbria i seggi per le elezioni europee e comunali. Le prefetture di Perugia e di Terni non hanno segnalato anomalie sia nella giornata di ieri - per l'allestimento - e per questa mattina, l'inizio del voto. Per le amministrative gli aventi diritto al voto superano i 408 mila elettori chiamati a rinnovare sindaci e Consigli di 63 Comuni, 353 mila 566 in provincia di Perugia e 54 mila 774 in quella di Terni. Allestiti 558 seggi, 461 in provincia di Perugia e 97 in quella di Terni. Tra i centri chiamati al voto c'è Perugia, Foligno, Orvieto, Montefalco, Gubbio, Castiglione del Lago e Gualdo Tadino. Tra i più piccoli ci sono Poggiodomo, con 96 elettori, e Polino, 206.

ORE 7.45 - Per le europee gli aventi diritto al voto sono 687 mila 171. I primi dati sull'affluenza alle 12.

ore 10.45 - Dalle 10 di questa mattina, secondo una nostra ricognizione, è incominciato un flusso costante di elettori nei seggi, dopo un inizio un po' sotto-tono. Soprattutto nei centri minori dell'Umbria che si registra, in via ufficiosa, l'affluenza maggiore. Mentre a Perugia sono le frazioni quelle più attive. Il maltempo, previsto per tutto il giorno, ha diviso in due gli analisti del voto: chi è convinto che favorirà l'affluenza - nessuno in gita al mare - chi invece è convinto potrebbe penalizzare l'elettorato anziano, il più fedele tradizionalmente alle urne, abbassando la soglia di elettori.

ORE 12 - La denuncia del candidato a sindaco di Perugia Partecipata: "Noto con sconcerto che nonostante il silenzio elettorale ancora si fa propaganda". In molti tra simpatizzanti e sostenitori stanno usando social per dare indicazioni di voto giustificando il tutto che sono messaggi privati, su pagine private. Il tutto secondo l'articolo 21. Mandarini annuncia che "hanno trovato facsimile della lega in un seggio quindi non si tratta di social".

Ore 12.10 - Un fac-simile molto probabilmente utilizzato da un elettore per capire come si vota è stato lasciato in un seggio a Santa Lucia. E' stato messo tuto a verbale. La conferma arriva anche dal candidato sindaco di Casapound Ribecco e dal candidato di Progetto Perugia, Leonardo Varasano.

ore 12.23 - Fonte Ministero dell'Interno. In Umbria l'affluenza è al 20,14 per le Comunali quando hanno presentato i dati alle 12 ben 35 comuni su 63. Al momento siamo sotto la media nazionale 21.70 e siamo la regione del Centro Italia con il dato minore.

ore 12.26 - Seggi con pochi votanti soprattutto in provincia di Perugia dove il dato provvisorio è di 19,9% dopo 27 comuni su 41. In provincia di Terni il dato è superiore al 22 per cento, sopra la media nazione, quando mancano i dati di sei comuni. Si vota di più nei piccoli centri, male nelle città sopra i 15 mila abitanti al momento.

ore 12.30 - AFFLUENZA EUROPEE La percentuale provvisaria delle 12 è ancora più bassa rispetto a quella delle comunali Per le Europee ovviamente votano tutti i 92 comuni dell'Umbria, mentre per le comunali sono 63. ATTUALMENTE DOPO I DATI CONSEGNATI DI 83 COMUNI SU 92 l'affluenza è stto il 20 per cento (19,44). C'è da dire che alle 12 di 5 anni fa era a livello regionale 18,83%. Si è di poco sopra nel 2019.

ORE 12.30 - Affluenza Europee alle 12 definito Terni e Provincia 33 comuni su 33: nel capoluogo di provincia ha votato solo 15 per cento ben 4 in meno del 2014. Ad Orvieto invece la media è del 23,8 per cento. Il comune di Montefranco è dove si è votato di più: 29%. Mentre dove si è votato di meno per le Europee è Montecastrilli 13,98%

ORE 12.47 - affluenza europee 90 su 92 comuni: UMBRIA 19,37 contro 19.27 DEL 2014.

ore 12.51 - AFFLUENZA COMUNALI IN UMBRIA In recupero il dato dell'Umbria quando manca un solo comune 21,63% contro media del 21.9% nazionale. Perugia intorno al 20 %.

ORE 13.20 Affluenza alle 12 Comunali. Umbria al 21.67 (Perugia 21,6% - Terni 22.11%)

ORE 13.21 Affluenza definito alle 12 EUROPEE 92 comuni su 92 - UMBRIA 19,44% (PERUGIA 20,07% - TERNI 17,85%)

