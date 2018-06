Diretta Elezioni Comunali 2018: affluenza, candidati e spoglio. Affluenza alta: Umbertide corsa alle urne

Ore 7.10 - Aperti tutti i seggi elettorali a Terni e nei comuni della provincia di Perugia: Corciano, Cannara. Trevi, Spoleto, Umbertide, Santa Maria Tiberina, Passignano.

Ore 13.00 - I cittadini dei comuni interessati al voto in provincia di Perugia non stanno snobbando le urne, nonostante la bella giornata e il calo degli ultimi anni. Un affluenza alle 12 - prima rilevazione - nettamente superiore rispetto alle elezioni precedenti: ha votato il 18,27 per cento contro il 16,16. Si vota oggi fino alle 23, poi partirà lo spoglio che Perugiatoday.it seguirà in diretta. La Prefettura non registra particolari problemi ai seggi.

ORE 13.10 - L'affluenza comune per Comune alle 12 (provincia di Perugia) - Cannara 18,27%; Corciano 16,31%, M.S.Maria Toberina 19,69%, Passignano 19,41%; Spoleto 16,72%; Trevi 19.21%; Umbertide 21.7%.

ORE 13.25 - Al Comune di Terni ha votato il 18,47%.