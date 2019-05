Elezioni Europee, "diretta no-stop" dello spoglio in tempo reale: exit poll, commenti, primi seggi e risultati definitivi

CLICCA SULLE CITTA' E SEGUI LO SPOGLIO COMUNE PER COMUNE

ORE 2.51 - Perugia Sezioni: 97 / 159. Non era scontato che la Lega anche nel capoluogo umbro fosse sopra il 30 per cento. Invece il movimento di Salvini si conferma primo partito con il 31.79%. Sorprende il voto anche del Pd che riesce a recupera voti toccando quota 26 per cento. Ovviamente sono lontani i fasti di 5 anni fa quando preso il 40 per cento. Male il Movimento 5 Stelle che si attesta al 13 per cento. Il partito di Giorgia Meloni, Frateli d'Italia, supera Forza Italia e si porta al 9 per cento. La Sinistra ferma al 2 per cento. Va sottolineato il buon risultato di Europa Verde (2.66%).

ORE 2.34 - Quando siamo a metà dell spoglio (539 su 1005) La Lega è il primo partito dell'Umbria con il 39 per cento. Segue il Pd al 24%, malte il movimento 5 stelle che continua a perdere voti rispetto alle Politiche del 2018. I 5 Stelli si attestano al 14 per centro. C'è il crollo di Forza Italia che al 6.21% ed è incalzata da Fratelli d'Italia che si trovano al 6,11%. Tutte le altre liste sotto la soglia di sbarramento.

Ore 2.12 - I dati regionali, Lega primo partito: tutti i voti (225 sezioni su 1005)

ore 1.31 - A Gualdo Tadino lo spoglio è quasi giunto al 50 per cento. Dopo 10 su sezioni su 22, vola la Lega al 42 06, bene il Pd al 23 %, M5S al 15%, Forza Italia al 9 per cento, Fratelli d'Itala intorno a,4,7 pe cento. Partito Comunista 1.30%

RECORD UMBRO: Vallo di Nera alle Europee può vantare il 90 per cento di affluenza.

ore 00,54 - IL MINISTERO RIVEDE I DATI DELL'AFFLUENZA A PERUGIA PER LE EUROPEE CORREGGENDO A RIALZO: IL DATO è DEL 71,38 PER CENTO A FRONTE DI UN 71,13 DEL 2014

ORE 00,50 - definitivo Europee a Lisciano Niccone: Lega 36,52%, Pd 27,65%, Movimento 5 Stelle 15,36%, Forza Italia 4,78, Fratelli d'Italia 2.73%, Partito Comunista 3,4%, Più Europa 3.4%, La Sinistra 2,39%. Europa Verde 1,7%, Casapound e Pirata 0,68%.

ORE 00.45 Risultati Europee in Provincia di Perugia - Sezioni: 71 / 710 - Vola la Lega al 43%, regge il Pd al 24%., Movimento 5 stelle bloccato tra il 13-14 per cento. Testa a testa Forza Italia e Fratelli d'Italia entrambi tra il 5.5% e 6.5%. Male La Sinistra (1,7%) continua a crescere invece il Partito Comunista al 1,65%. Verdi all'1.3. Nella sfida degli altri di destra e centrodestra è avanti Casapound con l'0,45 per cento.

ore 00.39 - Provincia di Perugia - sezioni: 44 / 710 - Lega al 42 per cento, Pd al 23%, Movimento5stelle 13%.. Sorpasso Fratelli d'Italia su Forza Italia: 5. 74% contro 5.6%

ORE 00.30 Affluenza Comunali: 61 comuni su 63: il dato in Umbria al momento è del 71, 50% contro un precedente del 72,68%

ORE 00.28 - Affluenza Europee in Umbria: 90 su 92 il 67,59 per cento con un precedente del 70,43%. Manca all'appello in provincia di perugia il comune di castiglione del lago dove si vota anche per le comunali.

Ore 00.25 - SPOLETO Sezioni: 5 / 42 Lega 40,35%, Pd 27,7%, M5S 13,7%, Forza Italia 6,36%, Fratelli d'Italia 5%

ASSISI EUROPEE: 1 sezione su 32 ...Lega al 53 per cento, Pd al 17%

EUROPA ITALIA - Proiezioni SWG Lega 32 per cento, Pd 21,7%, M5S 19,6%, Forza Italia 8,7%, Fratelli d'Italia 6,2%, Più Europa 3,4%, Europa 2,7%, La Sinistra 1,7%

ORE 00.15 - Risultati in Umbria Europee: 28 su 1005 sezioni. Lega al 43.72%, Pd 23,6%, 5Stelle 14.4%, Forza 5,7%, Fratelli d'Italia 4.6%. + Europa 2,19%, LaSinistra 1.51%, Partito Comunista 1,4%, Europa 1,14%. Gli altri sotto l'1 per cento

ORE 00.08 - Se l'estrema destra di Casapound e Forza Nuova non supera al momento l'0,2 per cento.... sorprende il voto all'unica falce e martello sulla scheda elettorale: il partito comunista di Rizzo ottiene un lusinghiero 1,2%

Ore 00,03 - Nuovi seggi scrutinati in Umbria: 15 sezioni su 1005. Primo partito sempre Lega con il 41.4 per cento. Resiste il Pd al 24,7%. Risale il Movimento 5 Stelle ora al 15%. Forza Italia 6,56%. Fratelli d'Italia 4.5%. La Sinistra e + Europa al 2. Le briciole agli altri

ORE 24 - affluenza Umbria per le Europee: 86 comuni su 92... il dato si attesta sul 65,18% a fronte di una media nazionale del 55,34%. L'Umbria è al seconda regione in italia per numero di votanti che si sono recati alle urne. Meglio solo il Piemonte (dove si vota anche per le regionali). Toscana al terzo posto.

EUROPEE UMBRIA - IN ARRIVO TERZO SEGGIO SCRUTINATO (provincia di Perugia): aumenta la Lega 48,60, Pd 28,0)%, si riprende il Movimento 5 Stelle che passa all'8,43 per cento. Forza Italia e Fratelli d'Italia tra il 7 e il 5 per cento. Sotto la soglia di sbarramento del 4 per cento tutto gli altri

PRIMI RISULTATI EUROPEE UMBRIA: 2 SEZIONI SU 1500 - Lega 48,29%, Pd 30,82, Forza Italia 7,19, Movimento 5 Stelle 5,82%, Fdi 4,11%

DATO PERUGIA COMUNALI: CONFERMATO CROLLO AFFLUENZA, COME PER LE EUROPEE, ANCHE SE PIù CONTENUTO: 63.15% dei votanti contro il 69,77% del 2014.

Ore 23.34 - Arrivano dal Ministero anche i primi dati sull'affuenza per le Comunali si vota in 63 comuni su 92. I DATI: 47 COMUNI SU 63 IN UMBRIA: AFFLUENZA DEL 68,27 A FRONTE DI UN PRECEDENTE 72,49. In Provincia di Perugia: 29 comuni su 41, il dato è affluenza 67,56% contro un precedente del 71.5.

Ore 23,32 - Parziale totale affluenza Umbria Europee: 76 comuni su 92... al voto è andato il 65.29 per cento della popolazione contro un precedente del 69,41. Al momento la perdita si attesta intorno al 4 per cento.

ore 23.30 - Crollo dell'affluenza a Perugia per le europee: ha votato il 60,31% a fronte del 71,13% del 2014. Un dato che rende l'esito anche delle comunali molto incerto. Il maltempo potrebbe aver penalizzato l'elettorato degli anziani che di norma è invece tra i più affezionati al voto.

Ore 23,26 - Città della Pieve affluenza europee: 71.40 nel 2014 era al 74,41, in questo caso c'è una perdita di 3 punti percentuali di votanti.

Ore 23.24 - Affluenza Europee: Assisi 60,73% nel 2014 il dato era al 58,96%, dunque un incremento intorno al 2 per cento. Campello sul Clitunno: 78.47%. Castel Ritaldo 77,60%. Cerreto di Spoleto 84%. Citerna 79,69.

Ore 23.15 - Bevagna affluenza europee: 61,65%, Cannara 60,81,%, Monte Santa Maria Tiberia 66,14%, Nocera Umbra 61,27%, Trevi 57,47%

Ore 23.12 - Affluenza piccoli comuni per le Europee: Montone 76,65%, Sigillo 76,10.

Ore 23.09 - Affluenza definitiva dei comuni per le Europee: Poggiodomo 81,52%; a Sant'Anatolia di Narco 80,55, Bettona 62.42

ORE 23.00 - Seggi chiusi in tutta l'Umbria. Non ci sono problemi e file.