Di Maio a Norcia per il dono di Natale, un'autosanitaria con i tagli degli stipendi dei consiglieri M5S

Luigi di Maio, il candidato premier M5S, è volato a Norcia per donare alla comunità una nuova autosanitaria, acquistata con i soldi dei tagli agli stipendi dei consiglieri regionali umbri (33mila euro); il cosidetto "RESTITUTION Day" .Il mezzo è stato consegnato chiavi in mano al direttore generale dell'Usl 2 Umbria, Imolo Fiaschini.

"Sino ad oggi il Movimento 5 Stelle si è tagliato e ha restituito quasi 90 milioni di euro tra tagli agli stipendi dei nostri eletti e rendicontazioni delle diarie, rinuncia alle indennità di carica e ai rimborsi elettorali. Gestione giusta dei soldi dei cittadini, questo è il Nostro modo di governare"

Prosegue Di Maio: "Parte di questi soldi li abbiamo messi nel fondo per il microcredito - grazie al quale sono nate 6mila nuove imprese e sono stati generati 14mila posti di lavoro - o li abbiamo usati per aiutare i cittadini e i territori. Lo avevamo promesso non appena entrati nelle istituzioni e lo abbiamo fatto, senza aspettare una legge".