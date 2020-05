Deruta, Franco Battistelli aderisce a Italia Viva: il partito di Renzi entra in consiglio comunale

Franco Battistelli aderisce ad Italia Viva e il partito di Matteo Renzi entra, così, in consiglio comunale a Deruta.

Anni di militanza politica, con diversi ruoli istituzionali, racconta Battistelli, “ho vissuto momenti significativi nei nove anni da consigliere provinciale (1995 - 2004) e nei dieci anni da vce sindaco del Comune di Deruta (2007-2017) nella convinzione che ognuno deve impegnarsi perché tutte le istituzioni democratiche siano governate bene nel rispetto dei principi democratici e dei valori fondanti uno stato laico e liberale e con una visione europeista. Ora certe forze politiche usano nazionalismo e sovranismo per interrompere questo percorso. Altre rimangono ancorate a vecchie logiche politiche. Dovere politico scegliere una strada politica nuova per andare avanti. Io ho scelto Italia Viva".

“Avere costituito un comitato locale ed essere presenti nel consiglio comunale di Deruta - dicono i coordinatori provinciali Gessica Laloni e Lorenzo Pierotti - la città umbra celebre in tutto il mondo per la produzione di ceramiche è motivo di grande orgoglio per Italia Viva. Ci stanno contattando diversi consiglieri comunali, anche da Comuni di grandi dimensioni, ma soprattutto tante persone che hanno scelto per la prima volta di occuparsi di politica attiva ed hanno scelto Italia Viva".