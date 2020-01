I deputati umbri 5 Stelle si tagliano lo stipendio e finanziano nelle scuole l'educazione ambientale

Tre milioni di euro per fare 'EcoScuola'. Questa la cifra che il Movimento 5 Stelle ha raccolto nel 2019 con la rinuncia di parte delle indennità e rimborsi previsti per tutti i parlamentari e come nell'anno precedente ha deciso di destinare alle scuole pubbliche statali del Paese con 59.832,76 euro destinati all'Umbria: “Dopo il grande successo dell’edizione 2018, - hanno annunciato i parlamentari 5 Stelle - nata da una proposta dei portavoce regionali del Movimento 5 Stelle, i portavoce nazionali sono felici di annunciare che le restituzioni volontarie dei propri stipendi saranno destinate ancora una volta alle scuole pubbliche statali del Paese. Le somme accantonate per l’iniziativa ammontano complessivamente a ben 3 milioni di euro, provenienti dalla rinuncia di parte delle indennità e rimborsi previsti per tutti i parlamentari".

"A differenza della scorsa edizione - concludono in una nota - all’iniziativa “Facciamo EcoScuola”, possono partecipare le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado situate in tutte le regioni italiane, nei limiti delle risorse messe a disposizione. Le somme dovranno essere impegnate per finanziare idee-progetto che promuovano la sostenibilità e l’educazione ambientale”.