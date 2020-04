De Luca (5Stelle) punta il dito contro la Tesei: "Manovrata da Salvini: contro il Governo solo propaganda"

“Se la presidente Donatella Tesei è convinta che in Umbria sia possibile gestire la fase 2 con maggiore disinvoltura lo faccia. Cali la ‘mascherina’. Si muova senza trovare la scusa che i provvedimenti possono essere impugnati dal Governo nazionale”. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca punta il dito contro la Presidente Tesei e l'accusa soltanto di fare propaganda politica esclusivamente per giustificare sia il fatto che non è in grado di "assumersi le proprie responsabilità" che "per accontentare allo stesso tempo accontentare i diktat della comunicazione nazionale". Dietro la Tesei, secondo De Luca, c'è Matteo Salvini: "Si faccia tranquillamente comandare dal capitano, in barba ai sette nuovi contagiati rilevati ieri a Giove”.

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle difende a spada tratta l'operato del Governo: "La nostra Governatrice dovrebbe ricordare semplicemente che quanto annunciato ieri da Giuseppe Conte è in perfetta sintonia con le dichiarazioni rilasciate dal Direttore della Direzione salute della Regione Umbria, durante la seduta della Prima commissione della settimana scorsa. Dimentica poi gli studi e le simulazioni fatte dalla stessa Regione, che mostrano chiaramente come in assenza di lockdown da 20 contagiati si passerebbe a 250 ospedalizzati in tre settimane”.

“Chi sta seguendo la situazione in prima linea – spiega De Luca - è pienamente consapevole di quanto sia concreto il rischio di avere un picco di contagi qualora non ci si muovesse con la prudenza richiesta nell’ultimo DCPM. Non dimentichiamo che se la regione Umbria sta meglio di altre – conclude - è grazie, solo grazie ai sacrifici di tanti cittadini, al lavoro del personale sanitario, e perché il lockdown qui è arrivato prima che si propagasse il contagio. Si esige più responsabilità e meno propaganda”.