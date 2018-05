Dopo il "no" al Governo giallo-verde, Istituto Cattaneo: in Umbria volano Lega e M5S, uniti fanno cappotto

Se si votasse oggi, dopo la crisi politica e il "non accettato" governo giallo-verde, anche in Umbria, secondo l'istituto Cattaneo, Lega e Movimento 5 Stelle aumenterebbero i propri deputati e senatori a discapito del Partito Democratico e di Forza Italia. Questo sia a livello proporzionale: Carroccio a quota 4 (+1) e Movimento 5 Stelle 4 (+1). Il risultato dei collegi uninominali invece varierebbero - sempre sulla base dei sondaggi di oggi - a secondo delle alleanze politiche.

L'Istituto Cattaneo ha fatto una simulazione con Movimento 5 Stelle e Lega nella stessa coalizione: vincerebbero a mani basse tutti e 5 i collegi di Camera e Senato con una percentuale tra il 50-55 per cento. Qualora invece andassero da soli, senza nessun alleato di centrodestra o civico, il risultato non è scontato: testa a testa Lega, Movimento 5 Stelle e Pd a condizione che rimetta in piedi una ampia coalizione di centrosinistra. Vittoria in tutti i collegi uninominali se la Lega confermerà la coalizione con Forza italia e Fratelli d'Italia (tra il 35-38 per cento).