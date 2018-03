Centrosinistra a pezzi, è guerra aperta tra Socialisti e l'ex segretario Pd: "Noi fuori dalla Giunta? I nostri voti determinanti"

Su Facebook il capogruppo regionale del Psi, Silvano Rometti, nonchè mancato candidato in un collegio umbro per il centrosinistra, ha contrattaccato dopo le parle del segretario dimissionario Pd Giacomo Leonelli che ha previsto una sorta di esclusione del partito dalla Regione e dalla futura alleanza di centrosinistra. Ecco la risposta piccata di Rometti.

*****

E' comprensibile che dopo quanto accaduto all'ex segretario regionale del PD Leonelli, visto l'esito della propria vicenda politica e personale, si possa perdere lucidità; meno comprensibile che si perda la memoria. Per questo ritengo necessario precisare qualche elemento: la nostra esclusione dalla Giunta Regionale spetta eventualmente alla Presidente e non al segretario dimissionario del PD. Presidente a cui non sfugge che i nostri voti sono stati determinanti per la sua elezione (si vedano in proposito le percentuali delle regionali 2015).

Viene ora contestata la posizione da noi assunta all'indomani delle scelte per le candidature nei collegi umbri. Tale posizione è stata presa a seguito di una vera e propria umiliazione politica, deliberata non a Roma, come ben sa Leonelli, ma a Perugia. Aggiungo che, laddove coinvolti dai candidati, per senso di responsabilità abbiamo preso parte ad iniziative elettorali con Bocci e Damiano. A Perugia Leonelli e i suoi hanno preferito (cosa che avviene da diverso tempo) fare affidamento ad un'associazione animata da fuoriusciti dal Partito Socialista, con il malcelato obbiettivo di creare problemi al nostro interno.