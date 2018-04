Corciano, il Movimento 5 Stelle spiega ai cittadini come sarà realizzato il reddito di cittadinanza

Lavoro e reddito di cittadinanza. Quale futuro ci attende? Se ne parlerà nell’incontro pubblico, organizzato dal Movimento 5 Stelle Corciano, in programma sabato 21 aprile presso il circolo ARCS di Mantignana insieme a Tiziana Ciprini, portavoce alla Camera, Roberto Ascani, sindaco di Castelfidardo e all’avvocato Giuseppe Pennino. “Invitiamo tutti i cittadini a partecipare – affermano i portavoce pentastellati – per comprendere l’importanza del reddito di cittadinanza come misura di sostegno al reddito proattiva, non assistenziale, la cui finalità è quella di garantire alle persone che vivono sotto la soglia di povertà un reddito minimo che consenta loro di avere una vita dignitosa e di ricollocarsi nel mondo del lavoro”. Per l’occasione, la consigliera Simonetta Checcobelli presenterà la candidata a sindaco di Corciano, Chiara Fioroni, e la lista dei candidati del M5S per le elezioni amministrative del prossimo 10 giugno.