Coronavirus, tamponi e prelievi 'pit stop': i comuni del Trasimeno si candidano come modello

I comuni del Trasimeno si candidano come laboratorio per tamponi e prelievi 'pit stop' in grado di far compiere un passo in avanti nella lotta al coronavirus. "Fare del nostro comprensorio n banco di prova per testare nuove modalità organizzative e di prevenzione più estensive, specie nell’ambito della diagnosi del Covid-19”: è questa la proposta che gli otto sindaci del Trasimeno hanno rivolto all’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, con l’obiettivo di realizzare misure di contenimento sociale più efficaci e un programma sperimentale di test sierologici rapidi ed estensivi sulla popolazione, a partire dalle categorie a rischio.

DUE IPOTESI DI LAVORO - Le proposte, pensate ai fini del contenimento del virus, e per aumentare in maniera significativa la capacità di prevenzione e screening sulla pandemia, sono state promosse e condivise anche dalla vice presidente dell’assemblea legislativa e consigliera comunale di Piegaro, Simona Meloni, d’intesa con gli altri rappresentati istituzionali e politici del territorio. Per il sindaco di Panicale e assessore alle Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, Giulio Cherubini, “si tratta di due ipotesi di lavoro concrete e pronte ad essere messe in campo, emerse grazie a un confronto costante e costruttivo con gli attori sanitari impegnati in questa zona. Ci auguriamo pertanto che la Regione possa valutare positivamente e autorizzarle quanto prima, tenuto conto che il nostro territorio sarebbe in grado di realizzarle autonomamente, senza particolari aggravi di costi, sia nell’area sud che nell’area nord del Trasimeno”.

STRUTTURE DEDICATE - “In particolare - spiega il sindaco di Panicale - il primo progetto presentato in Regione prevede l’utilizzo di strutture idonee ad ospitare i familiari delle persone risultate positive al Covid-19 o, in alternativa, gli stessi malati, qualora le abitazioni non risultino adeguate ad assicurare le corrette misure cautelari di distanziamento sociale. Ciò al fine di prevenire l’ormai consolidato processo di 'positivizzazione' dei familiari conviventi che sta provocando, oltre che un rischio per l’incolumità dei concittadini coinvolti, anche un serio aggravamento delle misure di intervento sia sanitario che assistenziale (questo a cura dei vari Centri Operativi Comunali), oltre alla comprensibile precarizzazione delle condizioni psicofisiche delle persone coinvolte che potrebbero invece risultare maggiormente protette con l’adozione da una misura di questo genere”.

AMBULATORIO MOBILE - “La seconda proposta portata all’attenzione dell’assessore regionale Coletto - continua Cherubini - prevede l’attivazione di un ambulatorio mobile, da realizzare con l’ausilio delle nostre forze di Protezione Civile, per poter effettuare le procedure di tampone e prelievo in modalità 'Pit Stop'. Tale misura, fortemente voluta anche da chi opera sul campo da oltre un mese ed esegue i controlli girando casa per casa, potrebbe ben essere realizzata previa prenotazione telefonica dei i cittadini interessati (ad esclusione di coloro che sono destinatari di ordinanza sindacale di quarantena coattiva) ed effettuata tramite il solo accesso automobilistico canalizzato e scadenzato ad orari predefiniti su un’area adeguatamente attrezzata a tale scopo. Ciò consentirebbe, con tutta evidenza, di aumentare il processo di campionamento territoriale e di conoscenza del processo epidemiologico nella più totale sicurezza del presidio sanitario territoriale e degli operatori che effettuano tamponi e prelievi veloci”.

LA STRATEGIA - Per la vice presidente Meloni “si tratta di misure ragionate e condivise con tutti gli attori istituzionali e sanitari del territorio del Trasimeno, e possono avere davvero una valenza strategica per la definizione di nuovi modelli organizzativi di gestione della crisi. Aumentare la capacità di screening sulla malattia, assicurando allo stesso tempo una maggiore sicurezza per gli operatori e il rispetto assoluto delle regole del distanziamento sociale sono obiettivi che non possiamo non condividere tutti insieme. Auspico pertanto - conclude Meloni - che le istituzioni regionali comprendano fino in fondo l’importanza di queste proposte che stanno a dimostrare come, grazie al suo alto livello di coesione sociale ed istituzionale, il Trasimeno, può rappresentare un modello utile a tutta l’Umbria”.