Umbria 'pericolosa'? Il Pd attacca la maggioranza: "Invece di polemizzare si metta al lavoro"

È notizia di oggi il rientro dell'Umbria tra le regioni consierate a 'basso rischio' dal report settimanale dell'Istituto Superiore della Sanità, ma continua la polemica per i danni d'immagine subiti nei giorni scorsi dall'Umbria, che nonostante i suoi numeri virtuosi era stata considerata a "rischio medio" come la Lombardia, la regione più colpita dall'emergenza coronavirus.

A ribadire come il 'cuore verde d'Italia' sia un territorio sicuro è anche il Pd, che accusa però la maggioranza al governo dell'Umbria di strumentalizzare i fatti: "Questa destra che governa l’Umbria sembra avere una sola specializzazione: nascondere le sue inconcludenze, le sue inadeguatezze, il suo non assumersi alcuna responsabilità attaccando il Governo - afferma il deputato Walter Verini, commissario del Pd umbro -. Ora, i nuovi dati di indice dei contagi elaborati e diffusi dalle autorità scientifiche e sanitarie hanno confermato come l’Umbria sia una regione a basso rischio, superando le discutibili parametrazioni dei dati della precedente rilevazione delle stesse autorità. Invece di gridare a fantascientifici complotti, invece di piangersi addosso, la Regione superi i suoi ritardi, metta subito in campo iniziative concrete di promozione turistica in sicurezza. Il Governo, i ministri, sono in campo per dare una mano ai territori, non per fare polemiche che sanno di permanente campagna elettorale, di cui nessuno sente il bisogno”.

Prima che uscisse il nuovo rapporto settimanale dell'Iss invece Emma Pavanelli, senatrice umbra del Movimento 5 Stelle, si era rivolta a Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali aveva confermato l'intenzione di non eliminare il divieto di spostamenti extraregionali per le regioni a medio rischio: “Ho chiesto al ministro Francesco Boccia di rivalutare la sua posizione riguardo alla classificazione della regione Umbria da 'medio rischio' a 'basso rischio' - le parole della Pavanelli -. Gli umbri – conclude la senatrice - nel periodo dell’emergenza da Covid-19 hanno dimostrato di seguire le regole, come dimostrano i dati dei contagi anche alla luce della riapertura prevista nella Fase 2”.