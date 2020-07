Coronavirus, Tesei in visita all'ospedale di Perugia: "Emergenza superata grazie a voi"

Nelle settimane più dure dell'emergenza coronavirus si sono battuti in prima linea ed è a loro, a tutti i professionisti e gli operatori dell'Ospedale Santa Maria della Misericodia di Perugia che la 'governatrice' Donatella Tesei ha voluto portare il proprio personale saluto nella sua visita di oggi (martedì 14 luglio) in quello che è stato però anche un momento di ascolto e di confronto aperto, per guardare in prospettiva il ruolo dell’azienda ospedaliera del capoluogo umbro. Ad accompagnare la presidente della Regione Umbria una folta delegazione, completata da Maurizio Oliviero (Magnifico Rettore dell’Università di Perugia), Luca Coletto (assessore regionale alla Salute), Andrea Romizi (sindaco di Perugia), Federico Ricci (capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Umbria) e Claudio Dario (direttore regionale alla Salute).

“Abbiamo affrontato una situazione estremamente complessa, che oggi possiamo dire di aver brillantemente gestito - ha detto la Tesei -. I meriti vanno a tutto il personale sanitario in grado di affrontare grande sacrifici e di adattarsi alla situazione emergenziale. Siamo riusciti ad ottenere grandi risultati, riconosciuti anche a livello nazionale. A volte si è parlato di fortuna e indubbiamente la fortuna aiuta, ma il merito va alle scelte fatte e a tutto il vostro lavoro. Parlare di semplice fortuna vuol dire sminuire tutto il mastodontico lavoro del sistema sanitario regionale, di tutti voi. Ho voluto iniziare questo mio giro di visite nelle strutture sanitarie regionali da Perugia, insieme al Rettore con il quale condividiamo la visione, anche prospettica, della sanità regionale. Una collaborazione, quella con l’Ateneo, fondamentale per il sistema sanitario. Dobbiamo avere la capacità di superare le difficoltà presenti nel settore per riuscire a creare i presupposti per lavorare al meglio. Al centro nella nostra azione di governo regionale c’è una sanità pubblica forte, efficiente, equa ed universale, in grado di dare risposte direttamente sul territorio”.

Dopo l’accoglienza da parte del nuovo commissario straordinario dell’ospedale Marcello Giannico, la presidente Tesei, visto che si trattava della sua prima visita in un ospedale dopo il lockdown, ha voluto vedere personalmente il reparto di Terapia Intensiva II che si è rivelato fondamentale per gestire l’emergenza covid, per poi proseguire al Blocco operatorio Trancanelli che rappresenta il cuore dell’attività chirurgica del Santa Maria della Misericordia. Il commissario straordinario ha poi accompagnato la presidente e il rettore, alla Breast Unit - dove le donne umbre sono seguite a 360 gradi per la cura del tumore al seno - e, infine, alla nuova sede della Clinica Ortopedica.

La presenza della presidente e del rettore all’ospedale di Perugia ha rappresentato l’occasione per incontrare i medici, i professionisti e gli operatori che lavorano nell’ospedale, ai quali è stato rinnovato il ringraziamento delle istituzioni per la gestione dell’emergenza sanitaria, ma anche l’impegno all’ascolto per poter avviare una nuova fase che in futuro si caratterizzerà su un confronto aperto e continuo con la Regione e l’Università. E un ringraziamento è arrivato proprio dalla voce di Maurizio Oliviero: “Un grazie non retorico - ha detto - ha tutti coloro che hanno svolto il loro ruolo con grande sacrificio in questo difficile periodo. Il primo pensiero va a loro. Da qui possiamo ripartire e guardare con ottimismo al domani. Questo è il periodo migliore per rafforzare la sanità regionale. Con la Presidente Tesei ci siamo intesi subito, abbiamo parlato immediatamente la stessa lingua, e questo è un grande punto di partenza per ricostruire le fondamenta di una sanità fatta di eccellenze europee e per affrontare al meglio la difficile ma fondamentale sfida dell’innovazione”.

Governatrice e rettore hanno dunque fatto un augurio di buon lavoro al nuovo commissario straordinario Giannico che nel suo intervento, oltre a ripercorrere la storia dell’ospedale perugino, ha ringraziato il commissario uscente Onnis per il lavoro svolto in momenti estremamente complessi e sottolineato l’importanza del rapporto con l’Università per creare quella figure professionali necessarie ma difficilmente reperibili. Un grazie infine a presidente, rettore, assessore e direttore "per avere valutato oggettivamente il curriculum, scevri da condizionamenti di parte, puntando su quello che fin qui ho fatto”.