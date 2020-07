Migranti in fuga, Salvini: "Rischio per la salute pubblica, solidarietà all'Umbria"

Continua a far discutere il caso dei migranti spediti a Gualdo Cattaneo e poi scappati dal cenrto di accoglienza violando la quarantena (al momento 23 su 25 sono irreperibili). E sul caso ha detto la sua anche Matteo Salvini: "Solidarietà ai sindaci e ai cittadini Umbri e in particolare a quelli di Gualdo Cattaneo, dopo che decine di clandestini hanno fatto perdere le proprie tracce e c’è il timore potessero essere infetti - ha detto il leader della Lega -. Da Nord a Sud, si moltiplicano i casi di clandestini in fuga con alto rischio per la salute pubblica. Altro che cancellare i Decreti sicurezza. Questo governo mette in pericolo l’Italia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.