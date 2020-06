Banda ultra larga in Umbria, 'Open Fiber' assicura: "Entro fine 2021 tutti i comuni collaudati"

Il punto sul piano 'Banda Ultra Larga' in Umbria. È stato fatto oggi (venerdì 12 giugno) nel tavolo di confronto tra 'Open Fiber' e Regione alla presenza dell’assessore Michele Fioroni. L’andamento dei lavori sul territorio umbro ha subito dei rallentamenti, condizionato inevitabilmente dall'emergenza coronavirus, ma la Regione ha ricevuto rassicurazioni e garanzie che tutti i comuni interessati dal piano verranno collaudati entro la fine del 2021. "Una vera rivoluzione per tutti gli umbri che abitano nei piccoli borghi - spiegano da 'Open Fiber' - , che con la nuova rete potranno contare su un’infrastruttura interamente in fibra ottica che garantirà prestazioni elevate in grado di semplificare la vita di tutti i giorni e di abbattere il digital divide".

TEMPI - “Si è trattato di un confronto tecnico - dichiara invece Fioroni - in cui è stato delineato il programma di definizione del Piano ed abbiamo ricevuto rassicurazioni circa il celere completamento della Banda in tutta la Regione. Un’importante garanzia per tutti i comuni interessati dal piano Bul in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, in cui è emersa chiaramente l'importanza di una connettività veloce e sicura. L'Umbria - aggiunge l'assessore - si dovrebbe confermare, secondo le stime emerse durante la riunione, la prima Regione di Italia in cui tutti i cantieri saranno in vendibilità. Un ulteriore traguardo per fare dell'Umbria Polo Digitale d'Italia".

NUMERI - Ad oggi 15 comuni umbri risultano collaudabili di cui 13 a disposizione degli operatori, a cui afferiscono 13.649 unità immobiliari. Dei 92 comuni umbri autorizzati e interessati dal Piano Nazionale per la Banda Ultra Larga, infatti, 14 comuni risultano 'sospesi' in quanto aree dove gli operatori privati hanno mostrato interesse economico a fornire la connettività, inibendo dunque l’intervento pubblico. Tuttavia alcune unità immobiliari non coperte in 11 di questi 14 comuni verranno coperte con tecnologia FWA. 'Open Fiber' ha stimato che saranno terminati i lavori entro il 2020 in 44 comuni totali e 34 saranno collaudabili, e che entro il 2021 tutti e 78 i comuni interessati dal piano verranno collaudati.