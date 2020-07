Chiesa, dalla Regione Umbria 220mila euro per valorizzare gli oratori

Un contributo di 220mila euro alla Regione Ecclesiastica Umbria-Conferenza Episcopale Umbra per la valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie tramite gli oratori. A stanziarlo attraverso una delibera approvata nella mattinata di oggi (giovedì 9 luglio) è stata la Giunta guidata dalla 'governatrice' Donatella Tesei, che ha contestualmente approvato lo schema di convenzione tra Regione Umbria, Conferenza Episcopale Umbra e Anci Umbria.

“Nonostante i grandi e rapidi cambiamenti sociali - afferma la presidente dell'Umbria -, gli oratori continuano a rappresentare luoghi in cui i nostri ragazzi possono aprirsi alla comunità, giocare e apprendere insieme, ricevendo, allo stesso tempo, gli stimoli giusti per cercare delle risposte ai naturali interrogativi che segnano le tappe della loro crescita”. A farle da eco gli assessori regionali Paola Agabiti (Istruzione) e Luca Coletto (Welfare): "Lo stanziamento di risorse provenienti dal bilancio regionale - spiegano - vuole rappresentare il riconoscimento della grande funzione che oggi, più di ieri, svolgono questi luoghi che, in modo silenzioso, investono sulla crescita ‘sana’ dei giovani, supportando le famiglie con le attività pomeridiane dedicate allo studio e allo svago, nonchè durante l’estate con i centri estivi che non sono mancati anche quest’anno, malgrado la pandemia abbia reso molto più complicate le attività”.

In Umbria, gli oratori sono una realtà in forte crescita, con oltre 110 strutture su tutto il territorio regionale, più di 7 mila minorenni censiti dalle associazioni oratoriali e oltre 9 mila bambini e ragazzi che partecipano alle attività proposte dai gruppi oratoriali diffusi su tutto il territorio regionale.