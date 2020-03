Coronavirus, Squarta: "Liberi professionisti e autonomi, il Governo sostenga chi produce ricchezza"

"Un autonomo il congedo parentale non ce l'ha. Per un commerciante, un ristoratore, un libero professionista, malattie, maternità, ferie, permessi, non esistono. È bene che si inizi ad avere chiari questi semplici concetti. Se un'impresa non può lavorare, non produce, non fattura e non incassa. Non potrà pagare stipendi e non onorerà le tasse. È molto semplice. Salteranno gli affitti, i prestiti, i mutui. Anche senza decreto": lo sostiene il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Marco Squarta, in un post sul suo profilo Facebook. Commenta così le misure recentemente prese dal Governo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Se si incassa zero, si pagherà zero. È per questo che ogni sforzo va concentrato anche verso queste categorie se non vogliamo che il Paese salti per aria. Ed è quello che accadrà con queste premesse - aggiunge ancora Squarta (FdI) - Il motore di un Paese lo fa girare chi crea lavoro, se non si aiuta chi produce ricchezza, sarà peggio per tutti".