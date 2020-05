Coronavirus, Agabiti: "L'Umbria, bella e sicura, riapre ai turisti"

Mentre in Inghilterra il 'Telegraph' consiglia l'Umbria ai suoi lettori, la Regione si prepara a rilanciare il turismo che rischia di essere uno dei settori più penalizzati dalla crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus. E per promuovere le sue bellezze paessaggistiche, la sua storia, i suoi tesori artistici e le prelibatezze enogastronomiche l'Umbria "bella e sicura" (ancora confortanti i dati dell'ultimo bollettino regionale sull'andamento dei contagi) è pronta ad attirare visitatori in una Fase 2 che dal 3 giugno vedrà cadere le limitazioni agli spostamenti tra regioni e la riapertura dei confini nazionali.

“Con l'avvio della prima parte della campagna di promozione turistica per l'estate 2020 l'Umbria, bella e sicura, propone a turisti e viaggiatori le proprie eccellenze - spiega Paola Agabiti, assessore regionale al Turismo e alla Cultura -. Le bellezze artistiche e architettoniche, i borghi storici, gli spazi incontaminati, i sentieri e i percorsi nella natura, la cultura e l'offerta enogastronomica rappresentano i punti di forza di una terra accogliente e tutta da scoprire”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da domani (domenica 17 maggio), sulle principali televisioni nazionali, andranno in onda spot nei formati da 10 e da 15 secondi: “Una sequenza inedita di immagini suggestive - spiega ancora la Agabiti - che racconteranno l'Umbria ‘cuore verde d'Italia’, alle quali si aggiungeranno, nelle settimane successive, presenze su radio, carta stampata e outdoor. Nella giornata di lunedì a nostra offerta turistica sarà ancora più fruibile e completa grazie alla nuova versione del portale turistico ufficiale www.umbriatourism.it, rinnovato graficamente e arricchito da nuove funzioni e servizi aggiuntivi (cliccando qui è consultabile un'anteprima, ndr). Uno strumento rafforzato per far conoscere il territorio nelle sue molteplici espressioni, anche grazie ad una navigazione semplificata e alla partecipazione attiva del territorio e degli operatori, che possono pubblicare e far conoscere le proprie offerte”.