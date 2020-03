Coronavirus, il sindaco Stefania Proietti: "Guardiamo al futuro. Assisi avrà guai, ma non perirà mai"

Un diretta Facebook nella notte per aggiornare i cittadini di Assisi. Il sindaco Stefania Proietti raggiunge gli assisiati con un messaggio di speranza e coraggio.

“Finalmente una buona notizia: ad oggi nessun nuovo caso positivo, dopo una domenica dura come quella di ieri, dove abbiamo appreso di ben sei concittadini positivi a questo tremendo, invisibile vigliacco nemico che si chiama Coronavirus – dice il sindaco - Vi assicuro la mia personale vicinanza a loro e ai loro cari che in questo momento più di altri sono colpiti e vi assicuro la costante attenzione e vicinanza agli anziani e alle famiglie con fragilità. Riusciamo a fare tutto questo grazie allo straordinario gruppo di volontari della Protezione civile di Assisi, uomini e donne che si mettono al servizio da mattina a sera di queste fragilità e dei bisogni degli anziani e anche del bisogno di assistenza della popolazione. Li ringrazio personalmente a nome di tutto l’ente”.

Il sindaco Proietti annuncia anche due importanti atti amministrativi: “Il primo riguarda l’istituzione del lavoro agile anche nel Comune di Assisi, perché vogliamo esservi vicini non solo con i servizi indifferibili, ma anche per quei servizi che il Comune può erogare a distanza attraverso i mezzi tecnologici e nella totale sicurezza e precauzione sia per dipendenti sia per cittadini – dice Proietti - Il secondo atto è un decreto che stabilisce di fare giunte e consigli comunali in teleconferenza, perché l’attività politica e quella amministrativa non si possono fermare, anzi devono continuare più forti e coese che mai, sia per gestire l’emergenza che è il focus della nostra attività odierna sia per pensare il futuro”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un pensiero a quello che è la città nella sua quotidianità che, in questo periodo appare solo un ricordo. “Il centro storico sembrava irriconoscibile, la nostra grande bellezza se non è piena di vita, piena di voci provenienti dai Paesi del mondo, agli schiamazzi dei bambini e alle grida dei ragazzi, sembra quasi irriconoscibile – prosegue il sindaco - È per questo che è nostro dovere nel gestire l’emergenza oggi cominciare a raccontarci e domandarci come sarà il futuro. È un dovere che abbiamo non solo nei confronti della nostra città, abbiamo questo dovere nei confronti della nostra regione e dell’Italia, perché siamo Assisi, la città di San Francesco patrono d’Italia, una città messaggio, una città che rappresenta un faro per il mondo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per dare un segnale di resistenza e speranza il sindaco Proietti annuncia “che il palazzo comunale sarà illuminato con il Tricolore. Vogliamo dare un messaggio che non ci arrendiamo e che un nemico molto potente non ci spaventa, non ci arrendiamo di fronte a lui, gli taglieremo la gambe restando a casa, rispettando le regole e cominciando a pensare alla ricostruzione e al futuro che ci aspetta – conclude il sindaco Proietti - È questa luce del Tricolore che vogliamo innalzare al cielo come segno di speranza. Perché Assisi avrà guai ma non perirà mai”.

Sostieni PerugiaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PerugiaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Allegati