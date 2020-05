Coronavirus, il lockdown fa sparire dalla casse della Provincia oltre 3 milioni di euro

Il bilancio della Provincia di Perugia lamenta un mancato introito per oltre tre milioni di euro. La riduzione del gettito viene dal calo dell’imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile auto e l'imposta provinciale trascrizione: -3.184.158,32 per Ipt e euro -109.548,67 per Rca.

I mancati introiti sarebbe la diretta conseguenza del blocco delle attività legata al lockdown del mese di marzo, con prosecuzione per l’intero mese di aprile e parte del mese di maggio 2020.

“La crisi economica – sottolinea il presidente della Provincia, Luciano Bacchetta - colpisce, prima di ogni altro, il settore automobilistico, cioè quello su cui si basa il sistema tributario delle Province e dunque maggiormente profonda è la crisi, come quella che si è aperta con l’emergenza epidemica, e di più lungo impatto nel tempo, minori saranno le entrate tributarie provinciali necessarie a garantire la capacità degli enti di far fronte al pagamento delle spese ordinarie e di investimento”.

Il decreto Rilancio contiene uno stanziamento di 3,5 miliardi a favore di Comuni, Province e Città Metropolitane per la copertura delle minori entrate tributarie. "Di tale somma, che deve essere ancora ripartita – dichiara la consigliera provinciale Erika Borghesi con delega al bilancio - la Provincia di Perugia si attende di introitare 4,5/5 milioni di euro. Sono risorse indispensabili per consentire all’ente di chiudere il bilancio assicurando i servizi alla collettività, oltre che la spinta propulsiva sul sistema economico data dalle risorse per gli investimenti".