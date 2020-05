Coronavirus, Squarta contro Brusaferro dell'Istituto superiore di sanità: "Ma quale picco, l'Umbria è sanissima"

"L’Umbria è sana, a bassissimo rischio di contagio ed è pronta ad accogliere visitatori e turisti". Il presidente del consiglio regionale dell'Umbria, Marco Squarta, promette battaglia - con un post su Facebook - per la questione del report settimanale di monitoraggio dell'epidemia coronavirus condotto dall'Iss. E mette nel mirino il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, per le parole "Tuttavia il piccolo picco in Molise e Umbria è rapidamente rientrato".

Scrive Squarta: "Nessun picco in Umbria, per la verità, né ieri né oggi. Il messaggio che è passato, di una Regione a moderato rischio di contagio, ha seriamente compromesso una ripartenza fortemente voluta".

Non è finita qui: "E adesso - conclude Squarta - mi aspetto una massiccia campagna di controinformazione, a tutti i livelli, che ristabilisca la verità. L’Umbria è sana, a bassissimo rischio di contagio ed è pronta ad accogliere visitatori e turisti".