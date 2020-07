Perugia, aree verdi e parchi del Comune a disposizione delle associazioni e delle società sportive

Le aree verdi e i parchi del Comune di Perugia a disposizione delle associazioni e delle società sportive del territorio, che potranno richiedere di gestire alcuni spazi all'interno di essi. A deciderlo è una delibera della Giunta che cerca così di promuovere l’attività sportiva e di renderla maggiormente fruibile ai cittadini, nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del Covid-19.

L’idea è quella di consentire un uso limitato ad alcune fasce orarie (non più di 4 ore al giorno nell’intervallo dalle ore 8 alle ore 20) in contesti opportunamente dimensionati e con attività sportiva in forma organizzata, sotto la responsabilità delle suddette società o associazioni. “È l’ennesima dimostrazione di quanto l’amministrazione tenga allo sport e al fatto che venga praticato all’interno del territorio - dichiara Clara Pastorelli, assessore comunale allo Sport -. In questa fase così difficile e transitoria, dove resta difficile praticare attività fisica nelle strutture, credo che per centri fitness, palestre e associazioni inerenti, questa è un’opportunità importante che permette la continuità dell’offerta sportiva, in certi casi anche una sua implementazione e una maggiore visibilità nel contesto in cui si opera. Senza trascurare che la presenza dei cittadini all’interno dei parchi, in aree opportunamente organizzate, rende l’ambiente stesso più sicuro e meglio sfruttato”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Giunta ha stabilito che le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2020 e che per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento, in caso di richieste plurime per le stesse zone, le aree saranno concesse dopo l’effettuazione di una valutazione basata sui seguenti criteri di selezione: vicinanza della sede del concessionario all’area concessa e numero di utenti frequentanti i corsi programmati.