Coronavirus e solidarietà: da 'Mantovani Auto' buoni spesa al Comune di Perugia

Buoni spesa per un valore di 7mila euro da distribuire a chi ne ha bisogno. Questo il prezioso contributo che la 'Mantovani Auto' ha voluto fornire al Comune di Perugia per sostenere i cittadini particolarmente colpiti dall'emergenza coronavirus. La donazione si va così ad aggiungere alle azioni messe in campo dall’ente stesso a favore dei cittadini più in difficoltà e alle tante iniziative di solidarietà private, che si sono susseguite in questi giorni dell’emergenza per cercare di supportare l’amministrazione in questo compito.

La consegna dei buoni spesa è avvenuta questa mattina a Palazzo dei Priori alla presenza dei rappresentanti di 'Mantovani Auto', del sindaco Andrea Romizi e degli assessori Clara Pastorelli (Commercio) e Edi Cicchi (Welfare). “Ancora una volta i perugini dimostrano quanto hanno a cuore la propria città -hanno detto il Sindaco e gli assessori -. In questi giorni, difficili per tutti, ne abbiamo avuto più di una prova. Per l’amministrazione è importante sapere di avere al proprio fianco tanti cittadini, pronti a mettersi in campo per supportarla e collaborare”.