Coronavirus, più fondi per la solidarietà alimentare, il sindaco di Norcia, Alemanno: "Risorse subito spendibili"

La solidarietà alimentare può contare su più risorse nella zona sociale 6 di cui è capofila il Comune di Norcia. La giunta, su proposta dell'assessore Giuseppina Perla ha approvato la bozza di avviso per le attività economiche, il disciplinare che permetterà alle famiglie di accedere ai benefici previsti .

L'sssessorato ai servizi Sociali, ai 38mila euro messi a disposizione dallo Stato, aggiungerà una somma pari a circa il 50% di quella stanziata, per un ammontare complessivo di circa 53mila euro che, si stima, possano riuscire a soddisfare le esigenze di oltre 150 nuclei familiari.

“Insieme alla Giunta abbiamo deciso di incrementare la somma a disposizione per cercare di fronteggiare al meglio questa terribile emergenza e non lasciare indietro nessuno – ha detto l’assessore ai servizi sociali, Giuseppina Perla – Ci siamo dunque subito attivati insieme ai nostri uffici per fare in modo che queste risorse già dai primi di aprile possano essere disponibili e spendibili, attraverso dei buoni che faremo recapitare direttamente agli aventi diritto”.

L'Assessorato al Bilancio, sta predisponendo un conto corrente con Iban dove far convergere le donazioni di quanti vorranno aiutare il Comune in questo difficile momento. Le risorse saranno impiegate esclusivamente per il sostegno alle famiglie. Su questo Iban confluiranno anche le indennità e gettoni di presenza degli amministratori che hanno manifestato tale volontà.

I contributi saranno scaglionati in ragione della composizione del nucleo familiare fino ad un massimo di 400 euro a nucleo.

“Mettiamo a disposizione sin da subito queste risorse, cercando di utilizzare i Comuni per rispondere prima possibile ai bisogni dei cittadini – ha detto il Sindaco Nicola Alemanno - Noi come sempre ci mettiamo a disposizione della nostra comunità e faremo di tutto, di tutto, perché ciò possa avvenire il più semplicemente e velocemente possibile. Dobbiamo però dire che, rispetto ai 400.000.000 euro messi a disposizione dei comuni, questi sono largamente insufficienti per le esigenze di questo momento e che, per quanto riguarda l'anticipazione del Fondo di solidarietà comunale, non si tratta di nessuna anticipazione, ma di fondi già stanziati e quindi 'spesi' nel bilancio comunale per la parte corrente" ha concluso Alemanno.