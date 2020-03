Coronavirus, il Pd alla Regione: "Subito lo smart-working per i dipendenti comunali"

Attivare la piattaforma di smart-working per i dipendenti di Regione e Comuni si può fare intempi brevi ed è una misura non più procrastinabile. Questo il pensiero del Pd, che fa sentire la sua voce una nota congiunta dei suoi consiglieri regionali (Paparelli, Bori, Meloni, Bettarelli e Porzi) e chiede anche di vigilare sul rispetto delle indicazioni governative circa il rispetto delle distanze sul luogo di lavoro.

“Invitiamo la Regione ad attivare quanto prima la piattaforma di smart-working - si legge nella nota - per permettere ai dipendenti di Regione e Comuni, di svolgere il proprio lavoro direttamente dalla propria abitazione. A quanto ci risulta la piattaforma condivisa di lavoro sarebbe già disponibile da alcune settimane presso la società in house regionale Umbria Digitale e potrebbe essere attivata per tutti in tempi brevissimi. Tale provvedimento si dimostrerebbe un atto di grande attenzione verso le migliaia di dipendenti pubblici che non sono ancora nelle condizioni di limitare i propri spostamenti a fini lavorativi. Comprendiamo le difficoltà del momento ma questa misura ci appare non più procrastinabile"

I consiglieri del Pd chiedono poi alla Regione di verificare se negli uffici pubblici vengano effettivamente rispettate le indicazioni date dal Governo: "Sul tema del lavoro -concludono - si sottolinea l’opportunità di vigilare anche sul rispetto delle indicazioni governative circa il rispetto delle distanze. Ci giungono notizie da più parti che, nell’ambito dei servizi di call center, ciò non stia avvenendo. Si tratta di una grave violazione che merita di essere affrontata”.