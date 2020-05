I numeri della discordia, Marco Squarta (FdI): "L'Umbria è una regione a contagio ridotto, basta falsità"

Il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbra, Marco Squarta, interviene sul rapporto che posizione la regione tra quelle a rischio medio, insieme con la Lombardia.

"L'Umbria è una terra sana, a contagio ridotto già da settimane. Dobbiamo assolutamente ribaltare questa visione falsata della nostra regione - afferma Squarta - L'Umbria sta subendo un grave danno d'immagine in seguito alle continue dichiarazioni, totalmente distorsive della realtà, che ci collocano tra le Regioni a medio rischio e da tenere sotto controllo per l'emergenza Covid-19. Proprio come la Lombardia. Eppure anche oggi abbiamo solo due soli positivi su oltre 1.300 tamponi eseguiti".