Coronavirus: finita l'emergenza l'ospedale di Foligno torna operativo, ma si accende la polemica

La sanità regionale si appresta a tornare alla “normalità”, riaprendo reparti e servizi ordinari, superando, di fatto, l’emergenza Coronavirus.

“L'ospedale di Foligno sarà il primo in Umbria a tornare pienamente operativo, terminando così la fase dedicata all'emergenza Coronavirus. La decisione della riconfigurazione, parziale e temporanea, era stata presa in sinergia tra il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini e la governatrice Donatella Tesei, come scritto nero su bianco nell'apposita delibera della Regione Umbria dello scorso 23 marzo" affermano il segretario regionale Lega, l’onorevole Virginio Caparvi, il capogruppo Lega in consiglio comunale di Foligno, Riccardo Polli e il segretario Lega Foligno, Mauro Malaridotto.

Un atto che riporta l’ospedale alla sua dimensione quotidiana e che va oltre gli interventi di emergenza. “Un impegno mantenuto nelle modalità previste - proseguono - vista l'attenta ed efficace gestione sul fronte politico sanitario della stessa giunta regionale anche nell’ottica di un potenziamento della struttura. A sbandierare questa scelta come una sorta di vittoria sulla quale avventarsi di corsa nel patetico tentativo di metterci la bandierina, ci ha provato il capogruppo regionale del Pd Tommaso Bori, che in verità non ha fatto altro che riportare l'informazione sui social, col malcelato e furbesco tentativo di appropriarsi in qualche modo di meriti che chiaramente non ha, e non potrebbe comunque avere”.

Forte la sottolineatura politica dei fatti, soprattutto a conclusione della nota con la citazione dell'ex segretario dell'ex presidente Catiuscia Marini “la quale, giusto per ricordare, si è dimessa proprio alla luce dello scandalo Sanitopoli – conclude la nota - Prendiamo comunque atto del fatto che ad alti esponenti del Pd umbro piace così tanto la nuova politica sanitaria umbra, da far da cassa da risonanza alle decisioni che si stanno adottando”.